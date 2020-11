Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz vão ser a nova dupla das manhãs da TVI, substituindo Manuel Luís Goucha. O apresentador estava há mais de 17 anos à frente dos talk shows matinais do canal de Queluz de Baixo.

A informação foi revelada num vídeo promocional da TVI publicado indevidamente (leak) no Youtube. No teaser, o apresentador descobre que vai deixar "Você na TV" e tenta 'descobrir' o que irá fazer no futuro.

O vídeo deixa no ar a ideia de que Manuel Luís Goucha irá apresentar o novo programa das tardes da TVI, ocupando o lugar de Fátima Lopes, que conduz "A Tarde É Sua" desde 2011. De acordo com vários rumores, a apresentadora terá um programa aos fins de semana.

Esta quinta-feira, dia 19 de novembro, depois do "Jornal das 8", Cristina Ferreira irá apresentar todas as novidades para 2021 numa emissão especial.

"Quinta-feira todos vão saber do futuro. Os novos programas e todas as mudanças da sua TVI. Quem apresenta as manhãs? O que poderão ver nas noites de domingo? O que será o programa da tarde? Todos os segredos vão ser revelados", frisou nas redes sociais.