A TVI anunciou este domingo, dia 7 de fevereiro, que decidiu prolongar a edição do "Big Brother – Duplo Impacto". Para revelar a novidade aos concorrentes, Cláudio Ramos visitou a 'casa mais vigiada do país', na Ericeira.

O apresentador do reality show contou ainda que a produção decidiu duplicar o valor do prémio final, que passa a ser de 20 mil euros.

"No 'Big Brother – Duplo Impacto', a gala começou com uma surpresa: Cláudio Ramos visitou a mansão da Ericeira! Os concorrentes ficaram eufóricos, mas tiveram de se refugiar na sala do impacto, para não haver contacto físico. Depois disto, o apresentador comunicou as boas novas: o programa vai durar mais tempo do que o esperado, o prémio final foi aumentado de 10 euros para 20 euros e vai também haver um prémio monetário para o segundo (7500 euros) e terceiro (5000 euros) classificado do jogo", explica a produção do programa no site.