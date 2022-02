Na manhã desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam em estúdio os comentadores do "Big Brother Famosos", da TVI.

Durante a conversa com Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e o Zé Lopes, o apresentador do "Dois às 10" criticou a desarrumação da 'casa'. "Os famosos dão péssimo exemplo, não conheço casa mais suja do que esta", frisou.

"Acho que eles deviam ter um workshop, porque eles são aquilo que são em casa. Não conheço casa mais desarrumada que esta", acrescentou Cláudio Ramos. "Têm de ser limpos, isto é um programa de televisão", rematou.

Veja aqui o vídeo.