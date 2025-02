Um sismo de 4,7 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, foi sentido com intensidade máxima em Sintra (Lisboa) e Almada (Setúbal) e com menor intensidade nalguns concelhos da região Centro ao Algarve, revelou o IPMA.

Os canais de informação acompanharam a situação e, durante a emissão do "Grande Jornal", a CMTV exibiu um vídeo de um gato que se assustou com o sismo. O momento foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral.

Em menos de 24 horas, no X (antigo Twitter), o vídeo foi visto quase 200 mil vezes.

Veja o vídeo:

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter registado hoje pelas 13:24, com epicentro a cerca de 14 quilómetros a sudoeste do Seixal, “até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Sintra (Lisboa) e Almada (Setúbal)”.