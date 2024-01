2024 ainda agora começou e a coleção de momentos virais já foi inaugurada.

Na véspera do Ano Novo, John Mayer deu uma entrevista em direto, via Zoom, a partir de um bar para gatos no Japão, conta a revista NME.

O cantor participou na emissão especial de fim de ano da CNN e contou com a companhia especial de vários gatos. Anderson Cooper, que conduziu a entrevista, ficou surpreendido com o local e não conseguiu controlar o riso.

“É um lugar onde pode vir, tomar uma ou duas bebidas e conversar com gatos. É um bar para gatos. Não sei até que ponto posso ser mais claro sobre o objectivo deste lugar", respondeu John Mayer, explicando que estava no Cats In The Box, em Tóquio.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

