Os primeiros números das audiências para os novos episódios de "Cobra Kai" na Netflix revelam um aumento do apoio dos fãs em relação à temporada anterior da nostálgica série que deu nova vida ao universo cinematográfico dos filmes "Karaté Kid" ["Momento da Verdade" em Portugal].

Segundo a própria plataforma, foram vistas 120 milhões de horas nos primeiros três dias da quarta temporada, lançada a 31 de dezembro do ano passado.

O melhor termo de comparação é o de outro gigantesco sucesso da Netflix, a segunda temporada de "The Witcher", apesar dos episódios serem maiores, com 142 milhões de horas nos primeiros três dias.

Com este ritmo de visualizações, a previsão é que a quarta temporada se torne uma das dez séries da Netflix mais vistas de sempre: apesar de ser improvável que consiga desalojar da liderança o fenómeno "Squid Game", com 1,65 mil milhões de horas nos seus primeiros 28 dias, estão ao alcance "Bridgerton" (625 milhões) e as terceiras temporadas de "Stranger Things" (582 milhões) e "You" (468 milhões).

O sucesso confirma que uma das melhores decisões na história da Netflix foi comprar "Cobra Kai" ao YouTube Red quando o futuro da série ficou em indefinição entre a segunda e terceira temporada em 2020.

A plataforma já tinha renovado a série para uma quinta temporada durante o verão e a rodagem dos novos episódios terminou em dezembro.

Os criadores confirmaram recentemente que gostavam que "Cobra Kai" tivesse "pelo menos" seis temporadas, mas isto pode pode mudar pois apesar do final da série estar definido desde o início, o "plano original" para lá chegar tem passado por alterações relacionadas com a evolução e relações das personagens.