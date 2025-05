"Cobra Kai" vai chegar à televisão portuguesa depois de anos a conquistar fãs nas plataformas de streaming.

O canal AXN anunciou a estreia a 6 de junho, com um episódio duplo, da popular série que continuava a história dos filmes "Karate Kid" ("Momento da Verdade" em Portugal), recuperando e aprofundado a sua mitologia 30 anos após os acontecimentos no Campeonato de Karaté de All Valley, em 1984.

"A história acompanha Johnny Lawrence (William Zabka), agora um homem em crise, que decide reabrir o infame dojo Cobra Kai. Este gesto inesperado reacende a rivalidade com Daniel LaRusso (Ralph Macchio), que apesar de manter uma vida aparentemente bem-sucedida, enfrenta os seus próprios dilemas pessoais", resume o canal.

Pela mesma altura estará nos cinemas portugueses "Karate Kid: Os Campeões", o regresso ao cinema da saga original, com Jackie Chan e Ralph Macchio.

O AXN começa com os episódios "Cobra Kai" que foram lançados originalmente em 2018 no YouTube quando a plataforma procurava afirmar-se como produtor competitivo de conteúdos através do YouTube Red, mais tarde renomeado YouTube Premium. Apostando na nostalgia e no regresso dos atores dos filmes dos anos 1980, a série tornou-se uma sensação.

Após uma mudança estratégica no YouTube, a série foi salva pela Netflix, que ficou com os direitos exclusivos das duas primeiras temporadas e de uma terceira que já estava pronta. A popularidade disparou a partir de 2020 e a plataforma produziu mais três temporadas, terminando com os últimos episódios em fevereiro deste ano.

"Cobra Kai" foi muito elogiada pelos críticos por equilibrar as doses certas de nostalgia sem esquecer a evolução das personagens clássicas, além de apresentar novas com interesse.

Os fãs também receberam muito bem a surpreendente novidade da história ser contada da perspectiva de Johnny Lawrence, o vilão derrotado no final do torneio do primeiro filme.

A série transformava-o em anti-herói depois de ter sido o adolescente que infernizava a vida de Daniel LaRusso, o "herói" que então decidia aprender karaté com o mestre em artes marciais, Mr. Miyagi (Noriyuki 'Pat' Morita).

"Com uma narrativa repleta de ação, humor e emoção, 'Cobra Kai' explora temas como redenção, escolhas de vida, o legado do passado e o impacto nas novas gerações, introduzindo um grupo de jovens praticantes de karaté que se veem apanhados neste confronto intergeracional", recorda o AXN.