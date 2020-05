Esta quarta-feira, dia 20 de maio, a Netflix partilhou as primeiras imagens da segunda temporada da série brasileira "Coisa Mais Linda". Os novos episódios da produção, que conta com a participação de Maria Casadevall, Pathy Dejesus e Mel Lisboa, estreiam no dia 19 de junho.

Veja as fotos:

"Passada no final dos anos 50, 'Coisa Mais Linda' conta a história de Maria Luiza (Malu), uma jovem e abastada paulista, que decide mudar para o Rio de Janeiro para abrir um restaurante com o seu marido. À chegada, ela descobre que este a abandonou fugindo com todo o seu dinheiro. Malu começa por entrar em desespero, mas acaba por dar a volta à situação, seguindo um novo sonho na cidade vibrante, ao ritmo dos sons emergentes da Bossa Nova", avança a Netflix.

"Nesta aventura, ela irá contar com a ajuda de três mulheres incríveis: Lígia, a sua amiga de infância e senhora de uma voz incrível, Adélia, uma trabalhadora carioca de raça negra que possui uma determinação e uma força inabaláveis e Thereza, uma escritora moderna e independente", explica o serviço de streaming.