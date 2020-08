Com a saída repentina de Cristina Ferreira da SIC, o canal escolheu João Baião e Diana Chaves para conduzirem o novo programa das manhãs. Com a estreia do talk show "Casa Feliz", o apresentador passou a estar em antena todos os dias da semana.

Além do programa das manhãs da SIC, ao fim de semana, João Baião apresenta "Olhó Baião", programa que é transmitido aos sábados e domingos, e "Domingão", uma das mais recentes apostas da SIC.

“Por mim, fazia tudo, mas sei que não pode ser, até para descansar a minha imagem televisiva. Adoro os formatos de fim de semana, que têm festa, alegria e são entretenimento puro, mas também gosto desta componente mais de talk show, porque nos permite conhecer pessoas muito interessantes", confessou o apresentador em entrevista à revista Caras.

"Estou a adorar este ritmo, trabalho todos os dias, mas não me sinto nada cansado. Fico sempre muito feliz quando confiam no meu trabalho e tenho o público do outro lado. Como são três programas com registos completamente diferentes, não me cansam. Estou mesmo feliz", contou.