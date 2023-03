Já foi dado o apito inicial para a terceira temporada de "Ted Lasso". A terceira temporada da série estreou-se esta quarta-feira, dia 15 de março, e em dose dupla. Os restantes episódios estreiam-se semanalmente, todas as quartas-feiras.

A nova temporada vai ser marcada pelo encontro entre Ted (Jason Sudeikis) e Nathan (Nick Mohammed), que se tornaram rivais no final da segunda temporada.

No primeiro episódio, o recém-promovido AFC Richmond enfrenta escárnio com os analistas a preverem que o clube acabará a época em último lugar. Já no segundo capítulo da terceira temporada, "um grande jogador quer mudar-se para Londres, deixando os clubes ingleses num frenesim". Ao mesmo tempo, o Richmond tem o seu primeiro jogo no regresso à Premier League.

Veja o trailer:

Em comunicado, a Apple TV+ relembra que, "depois de ganhar o Emmy de Melhor Série de Comédia com a sua segunda temporada, 'Ted Lasso' juntou-se oficialmente à lista das comédias mais celebradas da história".

Em "Ted Lasso", Jason Sudeikis veste a pele de treinador de futebol americano que é contratado para comandar uma equipa britânica de futebol. Apesar de não ter nenhuma experiência, o protagonista aceita o desafio. "O que falta em conhecimento, ele compensa com otimismo, determinação ... e biscoitos", resume a Apple TV+.