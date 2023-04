"Como Ficar Rico" é uma das estreias de abril da Netflix. A primeira temporada da minissérie documental inspirada no livro de Ramit Sethi estreia-se a 18 de abril.

"O dinheiro tem poder sobre nós, mas não tem de ser assim. O especialista em finanças Ramit Sethi trabalha com pessoas nos EUA para as ajudar a viver a sua vida rica", resume o serviço de streaming.

Ramit Sethi é um autor, empreendedor e especialista em finanças pessoais. O norte-americano é conhecido pelos seus livros e cursos sobre finanças pessoais, incluindo "I Will Teach You to Be Rich", que se tornou um best-seller do New York Times.

No livro que inspira a minissérie, o especialista apresenta um plano de seis semanas para ajudar as pessoas a alcançar a riqueza e a liberdade financeira.