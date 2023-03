O documentário sobre a plataforma de entretenimento para adultos chega no 15 de março ao serviço de streaming e é descrito como "complexo".

Em comunicado, a Netflix relembra que o "Pornhub alterou radicalmente a forma como se produz e distribui pornografia". "Ao possibilitar que criadores de conteúdos eróticos alcançassem um vasto público, a empresa facturou milhares de milhões de dólares — mas também se viu envolvida em graves alegações, incluindo a disseminação de material não consensual e de tráfico humano através do website", frisa o serviço de streaming.

Através de entrevistas a artistas, ativistas e antigos colaboradores, o documentário promete explorar "a fundo os êxitos e escândalos do Pornhub".

"Enquanto as organizações contra o tráfico humano procuram justiça para as vítimas, conseguirá o gigante da internet proteger as pessoas com quem lucra, ou será esta uma nova onda de censura contra artistas em idade adulta por produziram pornografia consensualmente?", questiona a Netflix.