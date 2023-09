A nova edição do "Big Brother" arrancou este domingo, dia 10 de setembro, na TVI. O reality show é apresentado por Cristina Ferreira e conta com Flávio Furtado e Bruna Gomes como comentadores nas galas semanais.

Durante a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira, o programa foi o tema mais comentado no Twitter em Portugal. A hashtag #bbtvi foi a mais usada, seguida por #BigBru, em referência a Bruna Gomes.

Um dos momentos mais comentados nas redes sociais foi a entrada de Francisco Vale, que falou da aparência física de uma concorrente. Já a primeira manhã na 'casa' foi marcada por uma discussão devido a um pacote de manteiga.

Leia as reações:

Na estreia, a 'casa' recebeu 20 novos habitantes. Joana Sobral, Paulo Sousa e Ossman Idrisse foram os primeiros concorrentes a entrar no reality show.

No arranque da nova edição do "Big Brother", os participantes estão divididos em várias divisões. "Na verdade duas casas… a principal com todas as comodidades e o anexo com algumas limitações", explica o canal.