Na quarta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Kids", da RTP1, Maria do Mar foi uma das protagonistas. A emissão foi para o ar este domingo, dia 29 de maio.

Em palco, a jovem concorrente interpretou o tema "I Love You", de Billie Eilish, e conquistou Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Carlão. Já Fernando Daniel não virou a sua cadeira.

"Foi a minha atuação preferida de todas. Sei que não se deve dizer isto, mas foi mesmo a minha atuação preferida de todas (...) Parece que parou tudo só para te ouvir", frisou Carolina Deslandes. "Foi mesmo bonito e ficámos todos de boca aberta com aquilo que fizeste. Espero que te mantenhas cá até ao fim, mesmo que não seja na minha equipa”, acrescentou.

"Olho para ti e já vejo uma artista. Muitos parabéns, estou parva contigo, o que é que tu fizeste?”, confessou Bárbara Tinoco. "Isto foi mesmo muito bonito (…) eu estava aqui de boca aberta", sublinhou Carlão.

Veja aqui o vídeo.