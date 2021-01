Em novembro, emissão de apresentação da grelha de programas da TVI para 2021, Cristina Ferreira anunciou que um "apresentador mistério" iria juntar-se a Sara Sousa Pinto na condução do "Diário da Manhã". Depois de vários rumores, o canal confirmou esta terça-feira, dia 5 de janeiro, que Nuno Eiró foi o escolhido para apresentar o programa que antecede "Dois às 10".

O novo espaço de "informação e entretenimento" vai estar no ar de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 10h00. "Estou entusiasmado e feliz com o novo formato", frisou Nuno Eiró.

O apresentador esteve na manhã desta terça-feira no programa das manhãs da estação de Queluz de Baixo e conversou com de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos sobre o seu regresso à TVI. Sara Sousa Pinto também esteve no "Dois às 10".

"Este regresso só acontece porque fiz outras coisas", frisou o apresentador. "Não sou jornalista, não quero ser jornalista", acrescentou.

Nos últimos anos, Nuno Eiró fez parte da equipa da CMTV, tendo conduzido o programa "Manhãs CM" com Maya.