Manuel Luís Goucha vai estar à conversa com Hélder Reis, da RTP1, na próxima emissão de "Conta-me", da TVI. A entrevista vai para o ar no próximo sábado, dia 1 de maio, depois do "Jornal da Uma".

"Anos 90. Lembro-me, perfeitamente, da posição da mesa no cenário do 'Praça da Alegria' (primeira fila, terceira junto à arcada) onde com ele conversei a propósito do seu primeiro livro de poemas", recordou Manuel Luís Goucha na sua conta no Instagram.

Em diversas conversas, o apresentador da TVI já revelou que Hélder Reis é um dos seus melhores amigos.

"Estava longe de o saber mais tarde no mesmo ofício e de o ter como o amigo maior. Tantos anos depois uma conversa intensa e imensa em Serralves. Hélder Reis no 'Conta-me' do próximo sábado", rematou o apresentador da TVI nas redes sociais.

