Não é engano: a segunda temporada de "The Mandalorian" ainda não foi lançada e a Disney já prepara a próxima.

Segundo a Variety, "há algum tempo" que o criador Jon Favreau (e realizador de "Homem de Ferro" e as novas versões de "O Livro da Selva" e "O Rei Leão") está a planear e escrever novas histórias para a terceira temporada da série "Star Wars" que faz parte da oferta do serviço de streaming Disney+.

As fontes da publicação especializada avançam que o mesmo se passa com outros departamentos de arte e design, que têm de preparar com antecedência as maquetes da produção.

"The Mandalorian" conta a história de um misterioso caça-recompensas que passeia pelas áreas sem lei da galáxia à procura de trabalho mercenário.

Estreou no ano passado com o lançamento americano do Disney +, seduzindo críticos e os fãs da saga de ficção científica.

Segundo as informações oficiais, será no verão que chega a Portugal a plataforma e a segunda temporada está anunciada para outubro.

Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano e Giancarlo Esposito vão regressar, além do "Baby Yoda". As principais novidades no elenco são Michael Biehn ("Aliens", "O Exterminador Implacável") e Rosario Dawson, mas existem rumores persistentes sobre uma participação de Jamie Lee Curtis

Como avançou a atriz Gina Carano nas redes sociais, a produção conseguiu terminar a rodagem nos primeiros dias de março, evitando por pouco a paragem forçada de tudo em Hollywood por causa da COVID-19.