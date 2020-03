O COVID-19 tem obrigado a indústria do entretenimento, nomeadamente a televisão, a tomar medidas de prevenção. Em comunicado, a RTP1 confirmou que irá suspender o programa "Got Talent Portugal".

"Na sequência da evolução do surto da COVID-19 e das medidas preventivas que a RTP tem vindo a tomar, informamos os meios de comunicação social que a emissão de amanhã do programa Got Talent Portugal será suspensa", confirmou o canal.

Em comunicado, a RTP1 explica que "esta decisão deve-se ao facto de as duas juradas do programa se encontrarem em quarentena". Sofia Escobar e Cuca Roseta são as duas juradas do concurso de talentos, juntamente com Manuel Moura dos Santos e Pedro Tochas.

"Nas decisões da RTP está sempre presente a salvaguarda da saúde e segurança dos seus profissionais. Novas medidas relacionadas com outros conteúdos e programas estão a ser avaliadas e poderão ser tomadas e comunicadas oportunamente", acrescenta o canal em comunicado.

Em vez da gala, em direto, será emitido um best off especial, com os melhores momentos dos concorrentes finalistas do Got Talent Portugal.

