Os Bemquerê voltaram a subir este domingo, dia 25 de fevereiro, ao palco do "Got Talent Portugal". Na fase de "Apuramento" do programa de talentos da RTP1, a dupla conquistou os jurados e derreteu corações.

"Isto é um momento de uma intimidade extraordinária", frisou António Moura dos Santos. "Foi um momento lindíssimo. É uma das melhores vozes que por aqui passou", acrescentou.

Com a atuação, Lele Martino e Diogo Fráguas conquistaram passagem à próxima fase do "Got Talent Portugal".

