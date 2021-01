O canal AXN estreia no dia 25 de janeiro, às 22h50, "Coyote", o mais recente trabalho de Michael Chiklis, e que tem o deserto entre os Estados Unidos e o México como um dos principais panos de fundo. Repleta de perseguições, tiros, explosões, dilemas morais e tensão, a primeira temporada da série promete agarrar os espectadores ao pequeno ecrã.

"Com a emigração tão presente nas discussões um pouco por todo o mundo, 'Coyote' vai deixar no ar questões importantes e fazer todos pensar um pouco mais sobre este tema", promete a sinopse da nova produção.

Antes da estreia dos primeiros episódios no AXN, poderá descobrir de que lado da fronteira está, tudo com base nos seus gostos musicais. Para participar, só tem de visitar a página dedicada à nova série (ver aqui) e iniciar sessão com a sua conta do Spotify. Em poucos segundos saberá se está do lado do México ou dos Estados Unidos e ser-lhe-ão recomendadas playlists para juntar ao seu serviço de streaming de música.

Além disso, depois de descobrir de que lado da fronteira está, poderá ainda espreitar o 'território vizinho' e ouvir as sugestões musicais.

"Coyote": um misto de drama e ação

"Coyote" é descrita com um misto de drama e ação que versa sobre os conflitos e dilemas morais na fronteira entre os EUA e o México. A primeira temporada da série conta com seis episódios repletos de suspense e reviravoltas.

Na série, Michael Chiklis, vencedor de um Globo de Ouro e de um Emmy e conhecido de séries como "The Shield", veste a pele de Ben Clemens, um homem que ajuda mexicanos a fazer a perigosa travessia para os EUA. Depois de 32 anos de serviço, Ben reforma-se e acaba no outro lado da fronteira como 'Coyote', o apelido mexicano para quem ajuda imigrantes ilegais a fazer a travessia rumo aos EUA. Mas aquilo que lhe pode parecer uma ação digna, rapidamente se transforma num esquema repleto de intrigas muito maior, onde a segurança da sua família será comprometida.

"O seu conhecimento da região e dos processos dá-lhe as ferramentas necessárias para esta missão, ao mesmo tempo que lhe coloca um alvo nas costas. Entre fazer o bem e proteger os seus, não vão faltar momentos emocionantes em 'Coyote'", revela o AXN.

Ao longos dos episódios da primeira temporada, o protagonista vai dar o seu melhor para a ajudar os outros. Maria Elena, personagem de Emy Mena, uma adolescente grávida que está em sérios apuros, vai contar com a ajuda de Ben. "Ela irá abordar Ben para pedir ajuda. Precisa que o seu filho nasça em outro ambiente e isso não será aceite pelo pai que pertence a um grande cartel", revela o canal.

Mas Ben Clemens irá enfrentar vários desafios e inimigos. Um deles é El Cartin, personagem de Juan Pablo Raba ("Narcos"), o chefe de um pequeno cartel familiar no México e que vai colocar Ben entre a espada e a parede em várias ocasiões, o que colocará em perigo a vida da sua família.

Além de Michael Chiklis e Juan Pablo Raba, a série também é protagonizada por Adriana Paz, Kristyan Ferrer, Octavio Pisano, Cynthia Kaye McWilliams, Julio Cedillo e Emy Minério.

A produtora executiva vencedora de um Emmy, Michelle MacLaren ("A Guerra dos Tronos" e "Breaking Bad") realiza os dois primeiros episódios da série. David Graziano ("American Gods" e "Southland") é co-criador com Michael Carnes e Josh Gilbert ("Sr. Woodcock"), que são guionistas e produtores executivos. Mike Richardson e Keith Goldberg ("The Umbrella Academy"), Rebecca Hobbs da MacLaren Entertainment e Michael Chiklis também são produtores executivos.

Veja o trailer: