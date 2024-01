No fim de semana de estreia, "Griselda" conquistou o top diário do serviço de streaming em todo o mundo. De acordo com o site FlixPatrol, a primeira temporada lidera em mais de 80 países, como Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, México ou Colombia.

A produção é inspirada na vida da astuta e ambiciona empresária colombiana Griselda Blanco, uma mãe dedicada que criou um dos mais lucrativos cartéis da história. "A mistura letal de selvajaria inesperada e encanto pessoal que caraterizavam Blanco ajudaram-na a gerir o negócio e a família na perfeição e levaram à alcunha de 'madrinha'", adianta o serviço de streaming.

A série dramática de ficção decorre em Miami nos anos 1970 e 1980. "A mistura letal de charme e brutalidade de Blanco ajuda-a a equilibrar a sua vida pessoal com a gestão do negócio e conferiu-lhe a alcunha de 'a Madrinha'", resume a Netflix.