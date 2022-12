Na emissão desta quarta-feira, dia 28 de dezembro, do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Francisco, criança de sete anos, e com os seus pais, Marta Pina e Bernardino Soares, ex-deputado.

Na entrevista, o apresentador foi surpreendido pela criança e ficou "sem palavras". "Sou uma criança que gosta muito de espetáculos, o meu sonho é ser ator um dia", confessou Francisco, que nasceu às 27 semanas de gestação com apenas 690 gramas.

"Eu quero ser ator porque a inspiração do teatro mostra a magia e inventa personagens novas que nunca existira", acrescentou a criança.

"Estou sem palavras (...) Mais um bocadinho e estou a chorar", respondeu Manuel Luís Goucha.

O vídeo da conversa foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral.

Veja o vídeo: