"O Programa da Cristina", "Prémio de Sonho" e "Globos de Ouros" são alguns dos projetos de Cristina Ferreira na SIC. Nas suas contas nas redes sociais, a apresentadora tem revelado os bastidores das gravações e os preparativos para a cerimónia de entrega de prémios.

Na sua conta no Instagram, Cristina Ferreira publicou um momento com João Patrício, o realizador dos programas.

"João Patrício, queres falar dos 'Globos', do 'Prémio de Sonho' ou do 'Programa da Cristina'? A história da nossa vida nos últimos tempos: refilar um com o outro", brincou a apresentadora.

Veja a publicação: