Cristina Ferreira irá arrancar com os seus novos projetos na TVI nas próximas semanas. "Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", sublinhou a apresentadora.

Em comunicado, a Media Capital frisou que é com "grande satisfação que dá conhecimento público que a TVI acaba de acordar com Cristina Ferreira a sua contratação como Diretora de Entretenimento e de Ficção".

"Este regresso à sua casa de sempre enche-nos de satisfação. Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do Grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de Entretenimento e de Ficção do Canal", afirmou Manuel Alves Monteiro, Administrador Delegado do Grupo Media Capital.

"Sabemos que a Cristina Ferreira manifestou já junto da Prisa a intenção de adquirir uma participação no capital social da empresa; a concretizar-se, esse facto reforçará a ligação de Cristina ao Grupo e dará um significado ainda mais profundo a este regresso à TVI", acrescentou.

Em comunicado, a apresentadora sublinhou ainda que que foi "muito bem acolhida" na SIC e agradece todo o apoio. "Neste momento de saída, não posso deixar de agradecer à SIC, à sua Administração, a oportunidade que me foi concedida e a possibilidade de trabalhar com profissionais de exceção. O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro", sublinhou Cristina Ferreira na nota enviada ao SAPO Mag, em julho.

Em 2018, a mudança de Cristina Ferreira para a SIC foi uma das maiores transferências de sempre do mercado televisivo português.