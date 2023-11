Esta terça-feira, dia 21 de novembro, Manuel Luís Goucha juntou-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos na emissão especial do "Dois às 10" dedicada ao Dia Mundial da Televisão.

No final da conversa, o apresentador de 68 anos confessou que detesta homenagens. "Vou-vos dizer uma coisa: não me façam melhor do que eu sou. Porque eu acho que vocês fazem melhor do que eu sou", sublinhou.

"Eu não faço", respondeu Cristina Ferreira. "Porque eu também te digo tudinho, de forma mais suave do que às vezes merecias. Ele quando sabe quando venho refilar com ele, diz-me logo (...) e desconstrói-me. Eu devia ralhar mais contigo", acrescentou, entre risos, a apresentadora da TVI.

Veja aqui o vídeo.