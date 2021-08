Nas últimas semanas, têm surgido vários rumores sobre as possíveis mudanças na grelha de programas da TVI. Várias publicações têm avançado que Cristina Ferreira pretende voltar a apresentar o programa da manhã da estação de Queluz de Baixo.

Estreado em janeiro, "Dois às 10", com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, ainda não conseguiu bater "Casa Feliz", talk show de Diana Chaves e João Baião na SIC. De acordo com os rumores, a diretora de entretenimento e ficção da TVI pretende assumir o horário para tentar conquistar a liderança.

“Os programas diários são de habituação e tudo tem de ser feito com tempo. Tanto ‘Dois às 10’ como ‘Goucha’ começaram em janeiro, logo, ainda precisam de ficar na cabeça das pessoas. É uma maratona e a Cristina sabe disso melhor do que ninguém", frisa uma fonte do canal à TV Guia.