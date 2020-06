José Alberto Carvalho foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 11 de junho, do "5 para a meia-noite". Durante a conversa, Filomena Cautela desafiou o jornalista da TVI a ler a notícia sobre o "crocodilo do Douro" no ângulo de vários canais.

No segmento, José Alberto Carvalho leu a mesma notícia adaptada aos noticiários da RTP1, SIC, TVI, CMTV e TVI Reality, canal que acompanha o "Big Brother". "

"Uma lontra burlona fez-se passar por um crocodilo no Douro. Mas malta do Norte, adoramos o Douro... não se zanguem connosco outra vez", brincou ao ler a notícia ao estilo do noticiário da TVI.

Veja o vídeo: