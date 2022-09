Esta semana, "Dahmer - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer" chegou ao primeiro lugar do top diário da Netflix em Portugal. A série lidera o ranking em vários países, incluindo Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Alemanha, Itália ou Polónia.

A primeira temporada também dominado as conversas nas redes sociais e muitos espectadores confessaram que ficaram chocados com a história.

Descrita como "sinistra e negra", a série analisa os crimes de Jeffrey Dahmer e põe a nu as falhas de um sistema que permitiu que um dos assassinos em série mais marcantes dos Estados Unidos continuasse impunemente na sua senda durante mais de uma década.

A série baseada na história real do assassino Jeffrey Dahmer conta com Evan Peters (Jeffrey Dahmer), Richard Jenkins (Lionel Dahmer), Molly Ringwald (Shari Dahmer), Michael Learned (Catherine Dahmer) e Niecy Nash (Glenda Cleveland) no elenco principal.

Veja o trailer:

"Entre 1978 e 1991, Jeffrey Dahmer tirou a vida a dezassete vítimas inocentes. 'DAHMER – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer' é uma série que relata estes crimes, centrada nas vítimas carenciadas e nas suas comunidades afetadas pelo racismo sistemático e falhas institucionais da polícia, que permitiu que um dos mais célebres assassinos em série da América continuasse a sua onda de homicídios à vista de todos durante mais de uma década", resume a Netflix.