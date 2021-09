Dalila Carmo faz parte do elenco de "Pecado", a nova minissérie da TVI que se estreou este sábado, dia 25 de setembro. A produção conta ainda com Daniela Melchior, Pedro Lamares, Diogo Infante, Dalila Carmo, Lourenço Ortigão e Guilherme Filipe no elenco principal e segue a história de um padre que se apaixona.

Ao Público, a atriz confessou que, como atriz, quer ter opinião. "Como actriz quero ter uma opinião sobre o que estou a fazer, não quero ser uma marioneta, só a dizer. Eu corto a didascália", frisou.

"Foi o que tentei arranjar, esse compromisso, colar estas didascálias e transformar esta Rosa se calhar numa personagem menos estereotipada, menos machista — não sermos sempre as mulheres a disputarem o homem como troféu", rematou a atriz.