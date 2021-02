Daniela Ruah vai coapresentar o programa "Super Bowl Greatest Commercials 2021", do canal norte-americano CBS. A atriz portuguesa vai estar ao lado de Boomer Esiason, antigo jogador de futebol americano.

De acordo com a imprensa norte-americana, a emissão especial vai contar com uma viagem pelos últimos 20 anos e destacar os principais anúncios que se estrearam no Super Bowl.

"Super Bowl Greatest Commercials 2021" vai para o ar esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, na CBS. "Olhem o que vem aí outra vez, dia 3 de fevereiro! Vamos celebrar o 20.° aniversário de 'Super Bowl Greatest Commercials'! É uma honra juntar-me outra vez a esta equipa e coapresentar o programa pelo quinto ano. Vamos a isto Boomer", escreveu a atriz e apresentadora nas redes sociais.