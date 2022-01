O "Big Brother Famosos" estreou-se no passado domingo, dia 2 de janeiro, na TVI. A 'casa mais vigiada do país' conta com 13 concorrentes.

Nos últimos dias, no Twitter, em Portugal, a hashtag do reality show tem permanecido no top dos assuntos mais comentados pelos espectadores. Bruno de Carvalho, Kasha e Leandro são três dos concorrentes mais falados nas redes sociais.

Os vários momentos dentro da 'casa' têm inspirado dezenas de memes.

Veja alguns dos memes: