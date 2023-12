"Obrigado pela surpresa 'The Voice Portugal'. Que bom foi viajar no tempo", escreveu o artista.

A gala especial de Natal do "The Voice Portugal" foi para o ar esta segunda-feira, dia 25 de dezembro. A emissão contou com várias surpresas e a produção do programa de talentos decidiu homenagear o percurso de Fernando Daniel.

"Como disse, tenho vivido e lutado por tudo tão intensamente que acabo por não desfrutar das conquistas que me tem acompanhado ao longo dos últimos anos", confessou o cantor na sua conta no Instagram.

"Depois de um ano tão intenso como este foi bom receber este mimo", rematou.

Veja o vídeo: