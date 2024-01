Guilherme Baptista, da equipa de Fernando Daniel, conquistou o terceiro lugar na final da edição de 2023 do "The Voice Portugal", da RTP1. O jovem somou 29% dos votos do público.

"O meu vencedor. Muito orgulho em ti puto! Deste sempre tudo de ti e que seja sempre esse o teu ponto forte. Muitas vezes fizeste-me rever em ti. Obrigado por esta viagem", escreveu Fernando Daniel na sua conta no Instagram.

"Foi um gosto fazer mais uma vez um programa como o 'The Voice Portugal', com pessoas tão talentosas no painel de mentores e apresentadoras. Toda a produção está de parabéns. Um até já", acrescentou.

Na publicação, Fernando Daniel deu ainda os parabéns ao vencedor, José Bacelar. "Por último e não menos importante, parabéns Zé Pedro! Que a vida te sorria sempre! Força miúdo", rematou.