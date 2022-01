O primeiro meme de 2022 já foi eleito. Nos primeiros dias do ano, nas redes sociais, uma imagem de uma cadela com óculos de sol e chapéu tornou-se viral e soma milhões de partilhas em todo o mundo.

A cadela Laika tornou-se popular ao ser destaque de uma reportagem em direto do canal brasileiro NSC TV. Segundo a revista Capricho, o direto decorreu na Praia de Canasvieiras, em Florianópolis.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, os memes com a imagem da cadela multiplicam-se. Laika conta já com uma página no Instagram, onde soma mais de 12 mil seguidores.