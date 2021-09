"The Crown" partiu na frente da corrida, com 24 nomeações, e reinou na cerimónia dos Emmys ao conquistar 11 prémios. A série da Netflix sobre a família real britânica triunfou nas principais categorias, levando para casa o galardão de Melhor Série Dramática, derrotando "The Boys", "Bridgerton", "The "Mandalorian", "Lovecraft Country", "Pose", "The Handmaid's Tale e "This Is Us".

"Gambito de Dama", da Netflix, estava na corrida em 18 categorias, também conquistou 11 Emmys, mas apenas dois nas principais categorias - Melhor Minissérie e Melhor Realização em Minissérie ou Telefilme. "Saturday Night Live" (8), "Ted Lasso" (7) e The Mandalorian (7) também se destacaram na 73.º edição das estatuetas que celebram o melhor da televisão.

Produções mais premiadas: The Crown - 11 Emmys Gambito de Dama - 11 Emmys Saturday Night Live - 8 Emmys Ted Lasso - 7 Emmys The Mandalorian - 7 Emmys Love, Death + Robots - 6 Emmys RuPaul's Drag Race - 5 Emmys Mare Of Easttown - 4 Emmys Bo Burnham: Inside - 3 Emmys David Attenborough: A Life On Our Planet - 3 Emmys Hacks - 3 Emmys Last Week Tonight With John Oliver - 3 Emmys Pose - 3 Emmys WandaVision - 3 Emmys David Byrne's American Utopia - 2 Emmys Dolly Parton's Christmas On The Square - 2 Genndy Tartakovsky's Primal - 2 Emmys Hamilton - 2 Emmys I May Destroy You - 2 Emmys Life Below Zero - 2 Emmys Lovecraft Country - 2 Emmys The Social Dilemma - 2 Emmys

Já "The Handmaid's Tale", do serviço de streaming Hulu, foi a grande derrotada da noite e entrou para a história dos Emmys - a série bateu o recorde do maior número de derrotas numa única edição, tendo saído de mãos a abanar da cerimónia apesar de estar nomeada em 21 categorias.

"WandaVision", que partiu para a corrida com 23 nomeações, também sofreu uma das grandes derrotas da noite - a série do Disney+ apenas conquistou três estatuetas - Melhor Design de Produção em Programa Narrativo de Meia-Hora, Melhor Figurino de Fantasia/Ficção científica e Melhor Canção e Letra Original.

Impulsionada graças aos triunfos de "The Crown" e "Gambito de Dama", a Netflix foi a plataforma mais premiada da edição conquistar 44 prémios. Já a HBO/ HBO Max somou 19 estatuetas, seguida pela Disney+ (14), Apple TV+ (10), NBC (8). VH1 (6), ABC (3) e FX Networks (3).

Como é habitual, nem todas as estatuetas dos Emmys são entregues durante a cerimónia principal. Uma semana antes, a Academia de TV organiza as noites Creative Arts Emmys, que servem para anunciar os vencedores das categorias secundárias - no total, os Emmys contam com mais de 100 categorias.

Este ano, Claire Foy (Melhor Atriz Convidada em Drama por "The Crown"), Courtney B. Vance (Melhor Ator Convidado em Drama por "Lovecraft Country"), Maya Rudolph (Melhor Atriz Convidada em Comédia por "Saturday Night Live") e Dave Chappelle (Melhor Ator Convidado em Comédia por "Saturday Night Live") foram alguns dos vencedores.

Nos Creative Arts Emmys, "Gambito de Dama", da Netflix, foi a grande vencedora, conquistando oito estatuetas. "RuPaul’s Drag Race" (5 troféus), The Crown (4) e "WandaVision" (3) também triunfaram nas categorias secundárias.

O reinado de "The Crown"

Devido à pandemia da COVID-19, o elenco e a equipa de "The Crown" não viajou para os Estados Unidos e acompanhou a cerimónia à distância. A partir de Londres, os protagonistas e criadores da série agradeceram os prémios.

Olivia Colman, que vestiu a pele de Isabel II nas últimas duas temporadas de "The Crown", da Netflix, conquistou o Emmy de Melhor Atriz numa Série Dramática, derrotando a colega de elenco Emma Corrin. Uzo Aduba ("Terapia"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Jurnee Smollett ("Lovecraft Country") e Mj Rodriguez ("Pose") também estavam nomeadas na categoria.

Logo depois do discurso de Olivia Colman a partir do Reino Unido, foi a vez de Josh O'Connor subir a palco para receber o Emmy de Melhor Ator numa Série Dramática pelo papel de príncipe Carlos em "The Crown".

Os prémios para "The Crown" não se ficaram por aqui. Gillian Anderson, que vestiu a pele de Margaret Thatcher na série da Netflix, venceu o segundo Emmy da sua carreira ao triunfar na categoria de Melhor Atriz Secundária numa Série Dramática. A britânica venceu a primeira estatueta nos prémios há 24 anos pelo seu trabalho como agente Dana Scully em "Ficheiros Secretos". O triunfo de "Ted Lasso" na comédia "Ted Lasso", da Apple TV+, também foi um dos destaques da noite ao vencer em sete categorias. A produção venceu algumas das mais importantes estatuetas, incluíndo a de Melhor Série de Comédia. Já o seu protagonista, Jason Sudeikis, foi galardoado com o prémio de Melhor Ator em Série de Comédia. Na cerimónia, o galardão de Melhor Atriz numa Série de Comédia foi conquistado por Jean Smart, protagonista de "Hacks" - a série da HBO Max levou para casa três Emmys. As vitórias de Kate Winslet, John Oliver e RuPaul Kate Winslet também foi uma das estrelas da noite ao conquistar o galardão de Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme. Michaela Coel ("I May Destroy You"), Anya Taylor-Joy ("Gambito de Dama"), Elizabeth Olsen ("WandaVision") e Cynthia Erivo ("Genius: Aretha") também estavam nomeadas, mas a atriz foi a grande vencedora pelo seu papel em "Mare of Easttown" (HBO).

Com o seu papel em "Halston", da Netflix, Ewan McGregor conquistou o Emmy de Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme, derrotando atores que protagonizaram produções mais populares, como Paul Bettany ("WandaVision") ou Hugh Grant ("The Undoing"). Lin-Manuel Miranda e Leslie Odom Jr., ambos do elenco de "Hamilton", também estavam nomeados.

Na cerimónia, Michaela Coel venceu a estatueta ainda na categoria de Melhor Argumento em Minissérie ou Telefilme por "I May Destroy You". A britânica criou e protagonizou a comédia da HBO que explora a questão do consentimento sexual na vida contemporânea e a diferença entre liberação e exploração no novo panorama de encontros e relações.

Tal como em 2020, "Last Week Tonight with John Oliver" voltou a conquistar a estatueta de Melhor talk show de variedades, derrotando "Conan", "The Late Show with Stephen Colbert", "The Daily Show with Trevor Noah" e "Jimmy Kimmel Live". "RuPaul's Drag Race" também repetiu a vitória do ano passado, vencendo na categoria de Melhor programa de competição - "The Amazing Race", "Nailed It!", "Top Chef" e "The Voice" também estavam nomeados.

A HBO/ HBO Max partiu na frente da corrida, com um total de 130 nomeações. A Netflix ocupava o segundo lugar, com 129, seguida pelo Disney+ (71) e pela NBC (46).

Em comunicado, a academia lembrou que "Bridgerton", "Lovecraft Country" e "The Boys" entram pela primeira vez na corrida ao galardão de Melhor Série Dramática.

Segundo a Television Academy, este ano, 75% dos nomeados para Melhor Série de Comédia eram novatos na categoria, incluindo "Cobra Kai", "Emily em Paris", "Hacks", "Pen15", "Ted Lasso", "The Flight Attendant".

Este ano, apenas entraram na corrida produções com episódios estreados entre 1 de junho de 2020 e 31 de maio de 2021.

O reencontro das estrelas numa gala (quase) normal

Os Emmys voltaram a decorrer ao vivo e as estrelas do pequeno ecrã reencontraram-se na passadeira vermelha - veja aqui as imagens.

A cerimónia do ano passado - que ocorreu antes do início do processo de vacinação contra a COVID-19 - foi completamente virtual, com o anfitrião Jimmy Kimmel a conduzir a gala a partir de um auditório deserto em Los Angeles, com os vencedores a participarem via Zoom.

Desta vez, o comediante Cedric the Entertainer assumiu o comando do evento, que contou com apenas 500 convidados e que se realizou numa tenda numa tenda gigante (como a usada nos últimos anos nos Governors Balls) no espaço LA Live, perto do Microsoft Theatre de Los Angeles, seguindo os cuidados para evitar a propagação do coronavírus que incluiu a apresentação do certificado digital.

Com muita experiência no género (Critics’ Choice Television Awards, NAACP Image Awards, Soul Train Awards, TV Land Awards), o comediante e estrela da série de comédia "The Neighborhood", da CBS, o canal que este ano transmite o evento, animou a noite e brincou com algumas das estrelas que não faltaram à festa.

Os produtores dos Emmys prometeram um "número musical de abertura curto e animado" e cumpriram com a palavra. No arranque da cerimónia, com o mote de Cedric the Entertainer, vários convidados mostraram os seus dotes para a música - ao contrário da habitual monólogo, o apresentador apostou num rap ao som de "Just A Friend", de Biz Markie.

Com uma letra que descrevia a "televisão como uma velha amiga", a atuação contou com referências a " Seinfeld" ou "Ted Lasso".

Rita Wilson, Billy Porter, LL Cool J, Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross e Mj Rodriguez foram alguns dos artistas que participaram na atuação especial.

Depois do número de abertura, o anúncio dos vencedores arrancou a todo o vapor. O primeiro galardão foi entregue a Hannah Waddingham ("Ted Lasso"), que venceu na categoria de Melhor Atriz Secundária em Série de Comédia. Logo depois foi a fez de Brendan Hunt, atroz que também faz parte do elenco de "Ted Lasso" (Apple TV+), receber a estatueta de Melhor Ator Secundário em Série de Comédia.

Entre os anúncios dos vencedores, o anfitrião Cedric the Entertainer brindou o público com alguns momentos de humor, mas sem perder tempo.

Na reta final da cerimónia, a Academia de TV recordou algumas das estrelas que morreram no último ano, com Biz Markie, Larry King, Michael K. Williams . O momento contou com uma atuação de Jon Batiste, dos Stay Human, a banda residente do talk-show "The Late Show with Stephen Colbert".

LISTA DE VENCEDORES DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS:

(veja aqui a lista completa de vencedores)

Melhor Série Dramática:

The Boys

Bridgerton

The Crown - VENCEDOR

The Mandalorian

Lovecraft Country

Pose

The Handmaid's Tale

This Is Us

Melhor Série de Comédia:

Black-ish

Cobra Kai

Pen15

Emily em Paris

Hacks

Ted Lasso - VENCEDOR

The Flight Attendant

O Método Kominsky

Melhor Minissérie:

Mare of Easttown

I May Destroy You

WandaVision

Gambito de Dama - VENCEDOR

The Underground Railroad

Melhor Ator numa Série de Comédia:

Jason Sudeikis, "Ted Lasso" - VENCEDOR

Anthony Anderson, "Black-ish"

Michael Douglas, "O Método Kominsky"

William H. Macy, "No Limite" ("Shameless")

Kenan Thompson, "Kenan"

Melhor Atriz numa Série de Comédia:

Aidy Bryant, "Shrill"

Jean Smart, "Hacks" - VENCEDORA

Allison Janney, "Mom"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Tracee Ellis Ross, "Black-ish"

Melhor Ator numa Série Dramática:

Regé-Jean Page, "Bridgerton"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Billy Porter, "Pose"

Jonathan Majors, "Lovecraft Country"

Matthew Rhys, "Perry Mason"

Josh O'Connor, "The Crown" - VENCEDOR

Melhor Atriz numa Série Dramática:

Emma Corrin, "The Crown"

Olivia Colman, "The Crown" - VENCEDORA

Uzo Aduba, "Terapia"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Jurnee Smollett, "Lovecraft Country"

Mj Rodriguez, "Pose"

Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme:

Paul Bettany, "WandaVision"

Hugh Grant, "The Undoing"

Ewan McGregor, "Halston" - VENCEDOR

Lin-Manuel Miranda, "Hamilton"

Leslie Odom Jr., "Hamilton"

Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme:

Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Michaela Coel, "I May Destroy You" - VENCEDORA

Anya Taylor-Joy, "Gambito de Dama"

Elizabeth Olsen, "WandaVision"

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha" Melhor Série Documental Allen v. Farrow

American Masters

City So Real

Faz de Conta que Nova-Iorque é uma Cidade

Os Segredos das Baleias Melhor Telefilme Dolly Parton's Christmas on the Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie's Love

Uncle Frank

Melhor talk show de variedades:

Conan

The Late Show with Stephen Colbert

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver - VENCEDOR

Melhor programa de competição:

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race - VENCEDOR

Top Chef

The Voice

Melhor Atriz Secundária numa Série Dramática:

Gillian Anderson, The Crown - VENCEDORA

Helena Bonham Carter, The Crown

Emerald Fennell, The Crown

Madeline Brewer, The Handmaid’s Tale

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Melhor Ator Secundário numa Série Dramática:

Tobias Menzies, The Crown - VENCEDOR

O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale

Max Minghella, The Handmaid’s Tale

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Michael K. Williams, Lovecraft Country

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

John Lithgow, Perry Mason

Chris Sullivan, This Is Us

Melhor Atriz Secundária numa Série de Comédia:

Hannah Waddingham, Ted Lasso - VENCEDORA

Rosie Perez, The Flight Attendant

Hannah Einbinder, Hacks

Aidy Bryant, Saturday Night Live

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Juno Temple, Ted Lasso

Melhor Ator Secundário numa Série de Comédia:

Brett Goldstein, Ted Lasso - VENCEDOR

Carl Clemons-Hopkins, Hacks (HBO Max)

Paul Reiser, The Kominsky Method (Netflix)

Kenan Thompson, Saturday Night Live (NBC)

Bowen Yang, Saturday Night Live (NBC)

Brendan Hunt, Ted Lasso (Apple TV+)

Nick Mohammed, Ted Lasso (Apple TV+)

Jeremy Swift, Ted Lasso (Apple TV+)

Melhor Atriz Secundária numa Minissérie ou Telefilme:

Julianne Nicholson, Mare of Easttown - VENCEDORA

Renée Elise Goldsberry, Hamilton

Phillipa Soo, Hamilton

Jean Smart, Mare of Easttown

Moses Ingram, The Queen’s Gambit

Kathryn Hahn, WandaVision

Melhor Ator Secundária numa Minissérie ou Telefilme:

Evan Peters, Mare of Easttown - VENCEDOR

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Thomas Brodie-Sangster, The Queen’s Gambit

No ano passado, "Watchmen" partiu na frente da corrida, com 26 nomeações, e foi a grande vencedora da noite, conquistando 11 Emmys. A produção da HBO arrecadou alguns dos principais prémios, incluindo o de Melhor Minissérie - "Little Fires Everywhere", "Mrs. America", "Unbelievable" e "Unorthodox" também estavam nomeadas na categoria. A protagonista, Regina King, venceu o galardão de Melhor Atriz numa Minissérie.

"Schitt's Creek" também foi uma das grandes surpresas da edição de 2020 dos Emmys, sendo a segunda produção mais premiada, com nove galardões, incluindo o de Melhor Série de Comédia - "Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "Insecure", "The Good Place", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel" e "What We Do in the Shadows" também estavam nomeadas, mas a sitcom canadiana acabou por ser a grande vencedora da noite.

Com sete prémios, "Succession" também foi umas das produções vencedoras do ano passado. A aposta da HBO, que estava nomeada em 18 categorias, conquistou o principal troféu da noite, o de Melhor Série Dramática, vencendo "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Killing Eve", "The Mandalorian", "Ozark" e "Stranger Things".