Na última emissão de "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José fez uma nova paródia com a "Crónica Criminal" do programa "Você na TV", da TVI. No vídeo, o humorista veste a pele de Susana Garcia, advogada e comentadora do talk show de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

No sketch, Manuel Marques dá corpo ao apresentador do programa das manhãs da TVI. Já Maria Rueff veste a pele de uma convidada.

Veja o vídeo:

Veja aqui o vídeo completo.