Hovik Keuchkerian é uma das estrelas da segunda temporada de "The Head", série em exibição todas as quintas-feiras no canal AXN. Depois de ter vestido a pele de Bogotá em "La Casa de Papel", o ator aceitou o novo desafio lançado por um "grande amigo", o realizador Jorge Dorado.

"Não fiz casting para a série porque conheço um dos responsáveis pela série, o Jorge Dorado, o realizador e produtor da série. Já o conheço há muitos anos. Antes de me dedicar à representação, antes de imaginar trabalhar como ator, antes de saber que me ia apaixonar por esta profissão... o Jorge já o sabia", confessa o ator em conversa com o SAPO Mag.

"Eu não era ator e ele perguntou a um amigo meu o que é que eu fazia. O meu amigo disse-lhe que fazia boxe, que era poeta, que fazia monólogos de stand-up comedy e que tudo estava a correr bem. O Jorge respondeu-lhe: 'ele também é ator, mas ainda não sabe disso'. Foi assim que nasceu a minha ligação com o Jorge Dorado", conta Hovik Keuchkerian.

A vontade de trabalhar com o amigo já era antiga, mas o desejo só se concretizou com a segunda temporada de "The Head", do canal AXN. "Depois de ver a primeira temporada, li os guiões e apaixonei-me pela personagem. E, claro, tinha imensa vontade de trabalhar com o Jorge. Para mim, ele é como um irmão", sublinha o ator que nasceu em Beirute.

Na segunda temporada da série, Arthur Wilde e a sua equipa voltam a entrar em ação, numa aventura que tem por objetivo encontrar a solução para as alterações climáticas. "Após abandonar base internacional na Antártida, a equipa encontra-se num enorme navio de carga que navega no meio do Oceano Pacífico. Quando tudo parece estar alinhado, o pior acontece: o seu melhor cientista é encontrado decapitado e ninguém sabe quem é o responsável", resume o canal.

No centro da ação está Charlie, personagem interpretada por Hovik Keuchkerian. Para se preparar para o papel, o ator teve de mudar radicalmente o seu estilo de vida. "O físico era muito importante para fazer o Charlie. Quando me ligaram e finalmente fechamos o projeto, fui contra - estava a tentar perder peso e estava a conseguir. Na verdade, antes de entrar na série, pesava 99 ou 100 quilos. Estava a comer bem e tudo", recorda.

"De repente, tive de entrar nesta grande confusão. Com o meu personal trainer, mudei de treino, comecei a fazer powerlifting, exercícios de força e a comer como um animal. Descontrolei-me um pouco e fui parar aos 150kg - ganhar 50kg em quatro meses é uma loucura", confessa o ator ao SAPO Mag.

Além da preparação intensiva, as gravações também foram um desafio. "Foi filmado num lugar desconfortável, num bardo. Depois fizemos gravações em Madrid, mas o navio era muito, muito desconfortável", conta o ator. "A união e o profissionalismo de toda a equipa foi fundamental. Acho que todos tínhamos a noção de quem estávamos a fazer algo importante", frisa.

Veja o trailer da série: