Geoffrey Rush encarnou Albert Einstein, Antonio Banderas deu corpo a Pablo Picasso e Cynthia Erivo vai ser Aretha Franklin na terceira temporada de "Genius". A série do National Geographic regressa na primavera de 2020, em data a anunciar, e volta a seguir uma figura icónica, desta vez da música.

Cynthia Erivo, atriz britânica com um percurso muito elogiado no teatro ("Harriet", "The Colour Purple") e algumas participações no pequeno e grande ecrã ("Viúvas", "Sete Estranhos no El Royale") lidera um elenco no qual constam Courtney B. Vance ("The People v. O.J. Simpson: American Crime Story") como C.L. Franklin, David Cross ("Goliath", "Arrested Development") como Jerry Wexler, Malcolm Barrett ("Timeless", "Preacher") como Ted White, Patrice Covington (da peça "The Colour Purple”) como Erma Franklin, Kimberly Hébert Gregory ("Vice Principals") como Ruth Bowen, Rebecca Naomi Jones ("Amor de Improviso") como Carolyn Franklin e Sanai Victoria ("Black-ish") como Little Re.

"Genius: Aretha" vai ter oito episódios e acompanhará a vida pessoal e artística da cantora norte-americana. A produção executiva fica a cargo de Brian Grazer e Ron Howard, tal como nas temporadas anteriores. A primeira imagem já foi revelada e mostra Cynthia Erivo na pele de Aretha Franklin: