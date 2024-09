No mais recente episódio do podcast "Conan O’Brien Needs a Fan", Conan O’Brien conversa com um fã português. No programa, o humorista convida pessoas de todo o mundo.

"Acho que precisamos de saber mais sobre Portugal. Não podem apenas dizer que têm as fronteiras mais antigas (...) Precisamos de algo melhor, o que é que têm?", pergunta o apresentador a Vasco, o fã portugueses que foi selecionado para participar no podcast.

No episódio, durante 10 minutos, o portugês e os apresentadores do programa falam sobre a gastronomia, futebol e dos vinhos.

"O fã de Conan, Vasco, desafia-o a explorar alguns estereótipos portugueses para que os norte-americanos possam associar o seu país a algo mais além de Cristiano Ronaldo", pode ler-se na legenda do episódio.

Veja aqui o vídeo.