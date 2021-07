"Desaparecido para Sempre", thriller francês de cinco episódio, centra-se em Guillaume Lucchesi, personagem interpretada por Finnegan Oldfield. "Na casa dos 30, Guillaume Lucchesi pensava ter deixado para trás a trágica memória de ver morrer as duas pessoas que mais amava: Sonia, o seu primeiro amor, e Fred, o seu irmão", adianta o serviço de streaming.

"Dez anos após a tragédia, Judith, cujo amor lhe devolveu a vontade de viver, desaparece subitamente do funeral da mãe dele. Para a encontrar, Guillaume terá de enfrentar todas as verdades que lhe foram ocultadas pela família e pelos amigos, assim como encarar todos aqueles que decidiu há muito ignorar — com boas intenções, mas terríveis consequências", resume a Netflix.

Criada por Vincent Poymiro e David Elkaïm, a série conta com Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle e Guillaume Gouix como protagonistas.

"Desaparecido para Sempre" estreia-se a 13 de agosto, na Netflix.

Veja o teaser: