Cristina Ferreira regressa ao pequeno ecrã para mais uma emissão de "Dia de Cristina" na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro. Os convidados do programa ainda não são conhecidos, mas a TVI avança que os espectadores podem esperar "muitas surpresas, muitos amigos e grandes prémios"

"Quarta é 'Dia de Cristina'. Juntos desde o primeiro dia, com muitas surpresas, muitos amigos e grandes prémios. Consigo de manhã e à tarde, sinta a alegria, viva as emoções no 'Dia de Cristina'", frisa a estação de Queluz de Baixo no vídeo promocional do programa.

Veja o teaser: