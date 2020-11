Pela primeira vez desde a sua estreia, esta terça-feira, dia 10 de novembro, "Dia de Cristina" liderou audiências durante o período da manhã e da tarde. No bloco entre as 10h00 e as 13h00, o programa de Cristina Ferreira registou 22% de share (387 mil espectadores), ficando à frente de "Casa Feliz" (19,7% de share) e da "Praça da Alegria" (13,9% de share).

Durante a tarde, o talk show da apresentadora conquistou 18,7% de share, batendo pela primeira vez o programa de Júlia Pinheiro (16,2% de share). Já "A Nossa Tarde", da RTP1, registou 9,3% de quota de mercado.

No total diário, a TVI foi o canal mais visto com 19% de share, seguida pela a SIC (18,7%) e RTP1 (13,1%). "Ontem, a TVI liderou o dia, como uma quota de 19.0%. Venceu as audiências nas suas três principais componentes: entretenimento, ficção e informação. Os programas que contribuíram para alcançar estes resultados foram o 'Dia de Cristina' que liderou o day time, no horário da manhã e no da tarde; a novela 'Bem Me Quer' que liderou no seu horário com mais cinco mil espectadores e nota de destaque também, para o excelente resultado dos vários programas do 'BB – a Revolução' que a TVI transmitiu ao longo do dia", frisa a estação de Queluz de Baixo em comunicado.

"Na TVI prosseguimos o caminho de aproximação ao nosso público. Neste momento exigente como o que estamos a viver, a TVI posiciona-se como a televisão companheira dos portugueses", frisa o canal.