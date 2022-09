"Diário de um Gigolô" chegou no passado dia 7 de setembro à Netflix e rapidamente conquistou os espectadores - em Portugal, a série mexicana ocupa o segundo lugar do top diário do serviço de streaming.

A primeira temporada é descrita como "escaldante e intimista" e segue a vida de um "gigolô". "A vida de um acompanhante começa a descambar quando ele se envolve nos assuntos familiares de uma cliente e quebra a regra crucial de nunca se apaixonar", resume o serviço de streaming na apresentação da série. Jesús Castro é o protagonista da série de 10 episódios e já se tornou numa estrela nas redes sociais. Com mais de 560 mil seguidores no Instagram, a popularidade do ator tem aumentado desde a estreia de "Diário de um Gigolô". Na série, Jesús Castro ("La Reina del Sur") veste a pele de Emanuel, um acompanhante que vive sob proteção de uma empresária. O elenco conta ainda com Victoria White, Fabiola Campomanes, Francisco Denis, Begoña Narváez, Eugenia Tobal, Adriana Barraza e Alosian Vivancos. Nas redes sociais, a Netflix também tem ajudado o ator espanhol de 29 anos a conquistar novos fãs.