A Netflix recordou nas redes sociais algumas das referências a Portugal nas suas séries.

No vídeo "Quando mencionam Portugal numa série", publicado no Instagram, sempre que uma personagem fala sobre o país, aparece Cristiano Ronaldo com a sua popular celebração.

No Reel, a Netflix recorda séries como "Gossip Girl", "Outlander", "La Casa de Papel", "Berlim" ou "Captains of the World".