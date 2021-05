Diogo Piçarra foi um dos convidados da emissão da passada quinta-feira, dia 29 de abril, de "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, o músico foi desafiado a participar na rubrica "Pressão no Ar".

No segmento do talk show, o artista recordou a sua participação do Festival da Canção - Diogo Piçarra desistiu do concurso depois de ser acusado de plágio. "Nunca fiz nada do que fui acusado. Foi tudo mais na internet Se não houvesse internet, se calhar estava a ganhar o Festival da Canção", frisou.

"Sentámos o Diogo numa cadeira, de costas, mas desta vez ele não pôde carregar num botão para a virar. Foi assim a 'Pressão no Ar' ao Diogo Piçarra", resume a produção do programa.

Veja o vídeo.