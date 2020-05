"Ricos de Amor", nova produção brasileira da Netflix, chegou no final de abril e tem conquistado fãs um pouco por todo o mundo, especialmente os adolescentes. O filme acompanha Teto (Danilo Mesquita), um jovem rico, que está determinado a provar o seu valor a Paula (Giovanna Lancellotti), a sua paixão. "Mas a mentira fica fora de controlo quando ele lhe diz que as suas raízes são humildes", avança o serviço de streaming.

"Perto do dia do seu aniversário, Teto é informado de que vai começar a trabalhar no bem-sucedido negócio do pai, mas decide-se pelo anonimato e por tentar desenvencilhar-se sozinho. Na base desta decisão está Paula (Giovanna Lancellotti), uma jovem que conhece no seu aniversário, com uma postura realista e que vive descontente com os poderes instituídos. Para tentar conquistá-la, Teto finge ter origens humildes e envolve-se numa teia de mentiras que acaba por provar que mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo", resume a Netflix na sinopse do filme.

Além deDanilo Mesquita e de Giovanna Lancellotti, "Ricos de Amor" conta com a participação de Ernani Moraes, ator conhecido por participar em várias novelas e séries brasileiras, como "O Outro Lado do Paraíso", "Salve Jorge", "Sai de Baixo" ou "Torre de Babel".

Veja o trailer: