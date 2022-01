Os atores Joshua Jackson e Lizzy Caplan vão ser os protagonistas da série "Atração Fatal", confirmaram os responsáveis da plataforma de streaming Paramount+.

Os dois atores vão ficar com as personagens de Michael Douglas e Glenn Close no filme de 1987, um dos clássicos mais populares da década de 1980.

A história continuará centrada em Dan Gallagher, que se torna a obsessão de Alex, com quem teve um breve caso extra-conjugal.

O projeto é descrito como uma "releitura aprofunda" dos temas que fizeram com que o filme transcendesse as salas de cinema e se tornasse um muito debatido marco cultural: casamento e infidelidade vistos através das novas formas de encarar as mulheres com personalidade forte, os distúrbios de personalidade e as tentativas de coerção.

Joshua Jackson com Jodie Turner-Smith

Com 43 anos, Joshua Jackson ganhou grande popularidade com as séries "Dawson's Creek" (1998–2003), "Fringe" (2008–2013) e "The Affair" (2014–2018), destacando-se ainda com as minisséries "When They See Us" (2019), "Little Fires Everywhere (2020) e "Dr. Death" (2021). Também entrou nos populares filmes "A Hora dos Campeões" (1992-1996), "Mitos Urbanos" (1998), "Estranhas Ligações" (1999), "Sociedade Secreta" (2000) e "Obturador Fatal" (2008).

Aos 39 anos, a carreira de Lizzy Caplan tem entre os melhores momentos, os filmes "Giras e Terríveis" (2004), "Nome de Código: Cloverfield" (2008), "Mestres da Ilusão 2" (2016), e as séries de culto "Freaks and Geeks - A Nova Geração" (1999-2000) e principalmente "Masters of Sex" (2013-2016).

Lizzy Caplan em "Mestres da Ilusão 2"

"Atração Fatal" é uma das séries em preparação para a plataforma de streaming a partir do vasto catálogo de filmes do estúdio Paramount, como as adaptações dos clássicos "Love Story - História de Amor", "Um Golpe em Itália", "The Parallax View - A Última Testemunha", "O Homem Que Veio do Espaço", "Flashdance", "Brilhantina" e os bastidores da produção de "O Padrinho", que se vai chamar "The Offer".

Ainda sem lançamento anunciado para Portugal, a Paramount+ nasceu das cinzas da plataforma CBS All Access a 4 de março de 2021 nos EUA, Canadá e América Latina, para competir com "super-liga" do streaming Netflix, Disney+, HBO Max, Aplle TV, Peacock e outras.

Preparada para investir cinco mil milhões de dólares só em 2024, quando prevê ter de 65 a 75 milhões de subscrições, a Paramount+ inclui mais de 30 mil episódios de séries e 2500 filmes, além de mil programas de notícias e desporto.

Um dos grandes trunfos para o streaming virá do cinema: os filmes da Paramount, como os próximos "Missão Impossível", ficarão disponíveis cerca de 45 dias após a estreia nos cinemas.