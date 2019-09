Melhor Série Dramática:

“Better Call Saul” (AMC)

“Bodyguard” (Netflix)

“A Guerra dos Tronos” (HBO) - VENCEDORA

“Killing Eve” (AMC/BBC America)

“Ozark” (Netflix)

“Pose” (FX)

“Succession” (HBO)

“This Is Us” (NBC)

Melhor Série Cómica:

“Barry” (HBO)

“Fleabag” (Amazon Prime) - VENCEDORA

“The Good Place” (NBC)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime)

“Boneca Russa” (Netflix)

“Schitt’s Creek” (Pop)

“Veep” (HBO)

Melhor Minissérie:

“Chernobyl” (HBO) - VENCEDOR

“Escape at Dannemora” (Showtime)

“Fosse/Verdon” (FX)

“Sharp Objects” (HBO)

“When They See Us” (Netflix)

Melhor Telefilme:

“Black Mirror: Bandersnatch” (Netflix) - VENCEDOR

“Brexit” (HBO)

“Deadwood: The Movie” (HBO)

“King Lear” (Amazon Prime)

“My Dinner with Herve” (HBO)

Melhor Atriz numa Série Dramática:

Emilia Clarke (“A Guerra dos Tronos”)

Jodie Comer (“Killing Eve”) - VENCEDORA

Viola Davis (“Como Defender um Assassino”)

Laura Linney (“Ozark”)

Mandy Moore (“This Is Us”)

Sandra Oh (“Killing Eve”)

Robin Wright (“House of Cards”)

Melhor Ator numa Série Dramática:

Jason Bateman (“Ozark”)

Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Kit Harington (“A Guerra dos Tronos)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Billy Porter (“Pose”) - VENCEDOR

Milo Ventimiglia (“This Is Us”)

Melhor Atriz numa Série Cómica:

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Julia Louis-Dreyfus (“Veep”)

Natasha Lyonne (“Boneca Russa”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”) - VENCEDORA

Melhor Ator numa Série Cómica:

Anthony Anderson (“Black-ish”)

Don Cheadle (“Black Monday”)

Ted Danson (“The Good Place”)

Michael Douglas (“The Kominsky Method”)

Bill Hader (“Barry”) - VENCEDOR

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme:

Mahershala Ali (“True Detective”)

Benicio Del Toro (“Escape at Dannemora”)

Hugh Grant (“A Very English Scandal”)

Jared Harris (“Chernobyl”)

Jharrel Jerome (“When They See Us”) - VENCEDOR

Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”)

Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme:

Amy Adams (“Sharp Objects”)

Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”) - VENCEDORA

Aunjanue Ellis (“When They See Us”)

Joey King (“The Act”)

Niecy Nash (“When They See Us”)

Melhor talk show de variedades:

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - VENCEDOR

Late Late Show with James Corden (CBS)

Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Melhor programa de competição:

“The Amazing Race” (CBS)

“American Ninja Warrior” (NBC)

“Nailed It” (Netflix)

“RuPaul’s Drag Race” (VH1) - VENCEDOR

“Top Chef” (Bravo)

“The Voice” (NBC)