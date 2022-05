Em abril, com a estreia da nova temporada de "Elite", André Lamoglia tornou-se uma cara conhecida nos quatro cantos do mundo. Na série da Netflix, o ator brasileiro veste a pele de Iván Carvalho, filho de Cruz (personagem interpretada pelo português Carloto Cotta) e amigo próximo de Patrick (Manu Rios).

"É muito gratificante receber o carinho e ver as pessoas a identificarem-se com o teu trabalho, depois de tanto tempo dedicado para que aquele produto ficasse pronto. Estou recebendo feedbacks muito positivos e isso dá-me mais combustível e mais ânimo, de certeza", frisa o ator brasileiro em conversa com o SAPO Mag.

"Quando trabalhamos com a nossa imagem, onde ela pode chegar a milhares de pessoas, sabemos que isto tem as suas consequências, ainda para mais numa série como 'Elite', a nível mundial, mas eu faço o que amo e receber a resposta do público através do que for, pelas redes, ou reconhecimento nas ruas, no fim, é reflexo do que fazemos", acrescenta.

A aventura de André Lamoglia na representação não começou em "Elite". O ator de 24 anos ficou conhecido no Brasil ao vestir a pele de Rafael Smor na série "Juacas", do Disney Channel Brasil. O jovem fez ainda parte do elenco de produções como "Um Contra Todos", "Rock Story", "Segredos de Justiça", "Detetives do Prédio Azul" ou "Bia".

"Comecei inspirado pelo meu irmão, que também é ator, mas mais velho, e começou a estudar antes de mim. Quando ele fazia as peças, eu estava sempre presente, a assistir, e comecei a admirar a profissão", recorda o ator.

"Pedia para ir com ele antes das apresentações que ele tinha, queria estar ali a ver tudo - ele a passar texto antes da peça, a se preparar. Inclusive já cheguei a trabalhar com ele numa peça como stand-in - fazia de tudo, montava o cenário... tudo só para estar ali a viver aquilo e a sentir. Foi assim que despertou. Pedi aos meus pais que me colocassem num curso de teatro e comecei a estudar no Tablado, onde fiz peças do curso. Ali foi o pontapé inicial para carreira, de facto, e onde começaram os testes, e possibilidades profissionais", explica André Lamoglia.

Ainda no início da sua carreira, o ator brasileiro relembra que a profissão tem vários desafios, com "muitos altos e baixos": "É um meio de muitos altos e baixos, onde as coisas mudam muito rápido. Então, posso dizer que o maior desafio seria a instabilidade que temos na profissão".

Depois de várias experiências no Brasil, o salto para a internacionalização começou com "Elite", da Netflix. "O meu material foi enviado pelo meu empresário para o produtor de elenco, em seguida fiz o meu primeiro teste com um texto já antigo da série. Depois ainda fiz alguns outros testes, e um tempinho depois veio a boa notícia! Cheguei a fazer também uma reunião com um dos produtores via streaming aqui do Brasil mesmo (e ele da Espanha)", recorda.

"Tivemos a preparação de elenco, como geralmente fazem todos os projetos audiovisuais, onde estudámos as cenas, criámos, debatemos, e isso ajuda muito na composição do personagem. Para algumas cenas específicas, procuro referências em filmes/séries/atores que goste", explica o ator brasileiro ao SAPO Mag.

Na quinta temporada de "Elite", André Lamoglia veste a pele de Iván Carvalho, um novo aluno do colégio Las Encinas e que se aproxima de Patrick, personagem interpretada por Manu Rios. "Vejo que o Iván tem uma história diferente de todas as que já foram abordadas anteriormente em 'Elite'. Não posso dar spoilers para quem ainda não viu, mas diria que chega a um momento em que ele começa a seguir seu coração, onde a vida lhe dá uma volta que ele não espera", resume.

"Como ator é muito bom trabalhar com uma personagem assim, porque ele tem muitas camadas, muita versatilidade. Assim posso mostrar mais do meu trabalho na mesma personagem", sublinha.

Nos novos episódios da série espanhola, o ator protagoniza algumas das cenas mais 'picantes' da temporada e que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais. "Como nunca tinha tido cenas assim antes, no início era algo que me questionava. Mas, em pouco tempo, deixou de ser uma questão. Hoje, quando estou no set, sinto-me totalmente protegido pela personagem que estou a interpretar e é ele quem está lá. Além disso, essas cenas são importantes dentro da trama e ajudam a contar a história, então não há problema. Não bastasse, toda equipa e seu profissionalismo deixava-nos tranquilos e preparados para esse tipo de sequência", explica.

créditos: Ricardo Brunini

Em conversa com o SAPO Mag, o ator sublinha ainda que foi um privilégio trabalhar com o ator português Caroloto Cotta e com Manu Rios: "Foi incrível, são atores com quem me dou muito bem na vida e que adorei trabalhar com eles. Com o Carloto tive o prazer de atuar um pouco em português em algumas cenas".

A quinta temporada de "Elite" estreou-se em abril, mas os próximos episódios já estão a ser preparados. Ao SAPO Mag, André Lamoglia sublinha que, para já, está dedicado à série espanhola da Netflix. "Por enquanto, estou 100% focado em 'Elite'", frisa.