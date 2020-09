A produção da quinta e última temporada de "La Casa de Papel" já arrancou e as novidades têm sido reveladas a conta gotas. Esta semana, através das suas redes sociais, o ator José Manuel Seda confirmou que se vai juntar ao elenco da série da Netflix.

O ator espanhol ficou conhecido ao vestir a pele de Borja Medina em "Toy Boy", série que recentemente foi renovada para uma segunda temporada.

"Fico feliz por partilhar com vocês o maravilhoso presente que recebi no meu aniversário: a minha participação na última temporada de 'La Casa de Papel', uma daquelas séries que quando vês, sonhas em entrar nela", escreveu o ator na sua conta no Instagram.

Além de José Manuel Seda, Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado também se juntaram ao elenco da quinta temporada de "La Casa de Papel".